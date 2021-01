Waarde bitcoin neemt flinke sprong, mogelijk aangejaagd door Musk

De prijs van de digitale munt was tegen het einde van de ochtend opgelopen tot circa 37.000 dollar. Dat is ruim 18 procent meer dan een dag eerder. Even later zakte de koers weer wat weg.

Musk schreef eerder op de dag in zijn profiel op Twitter ‘#bitcoin”. Daarnaast plaatste hij een bericht waarin hij stelde dat het ‘achteraf gezien onvermijdelijk was”. Het is niet duidelijk of hij daarmee specifiek doelt op de koersstijging van bitcoin.

De bekende ondernemer brengt met zijn opmerkingen vaker koersen in beweging. Hij wordt door bijna 44 miljoen mensen gevolgd op Twitter. Het aandeel van gamewinkelketen GameStop steeg dinsdag bijvoorbeeld met 50 procent nadat Musk een bericht plaatste over het bedrijf.

Rondom dat laatste aandeel is de laatste dagen sowieso veel te doen. Kleine beleggers verenigd op het onlineplatform Reddit hebben massaal aandelen GameStop gekocht om zo professionele beleggers die speculeren op een koersdaling op te zadelen met zware verliezen.