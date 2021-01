China erkent Brits ‘Hongkong-paspoort’ niet meer

China erkent niet langer een speciaal Brits paspoort waar miljoenen mensen in Hongkong over zouden kunnen beschikken, als een wettig reisdocument of als document om zich mee te identificeren. De regering heeft laten weten dat de volksrepubliek het ‘Britse nationale overzeese paspoort’ met ingang van zondag niet meer erkent. De stap is een reactie op het aanbod van de Britse premier Boris Johnson om het speciale paspoort te gebruiken om mensen in Hongkong desgewenst aan een verblijfsstatus in het Verenigd Koninkrijk en de Britse nationaliteit, en dus een echt Brits paspoort, te helpen.

Daartoe werd in Londen besloten toen China vorig jaar begon de autonome voormalige Britse kroonkolonie Hongkong steeds strenger aan het gezag van Peking te onderwerpen. China heeft de autonome status ondermijnd met onder meer veiligheidswetten. Het op westerse leest geschoeide rechtstelsel van Hongkong lijkt steeds meer op dat van de communistische volksrepubliek.

Vanaf zondag kunnen mensen in Hongkong die er zijn geboren voordat de kroonkolonie in 1997 aan China werd overgedragen alsnog zo’n overzees paspoort aanvragen via internet. Een jaar geleden hadden naar schatting 170.000 Hongkongers zo’n document, maar door de onderdrukking vanuit Peking is dat opgelopen tot circa 730.000.

Maar zondag veranderen ook de regels voor dat overzeese paspoort dat voorheen enkel goed was voor een soort toeristenverblijf van maximaal een half jaar. Vanaf zondag geeft het speciale paspoort het recht aan de houder om vijf jaar lang te wonen, te werken en onderwijs te krijgen in Groot-Brittannië. Alle gezinsleden hebben die rechten dan ook. Ze kunnen na een tijd onder de Britten te hebben gewoond de Britse nationaliteit aanvragen en naar verwachting wordt die dan ook verleend. Naar schatting 5,4 miljoen van de 7,5 miljoen Chinezen in Hongkong zouden op deze manier naar Groot-Brittannië kunnen gaan.