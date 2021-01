Hof doet uitspraak over schadeclaim Nigeriaanse boeren tegen Shell

Vier Nigeriaanse boeren krijgen vrijdag na bijna dertien jaar procederen te horen of ze recht hebben op een schadevergoeding van Shell. Het gerechtshof in Den Haag doet uitspraak in de zaak die de Nigerianen samen met Milieudefensie hebben aangespannen tegen het olie- en gasbedrijf. Ze stellen Shell verantwoordelijk voor ernstige olievervuiling in de Nigerdelta.