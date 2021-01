Toezichthouder EMA komt met oordeel over derde coronavaccin

Nederland en de andere landen in de Europese Unie horen vrijdag of een nieuw coronavaccin op de markt kan worden gebracht. De toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, komt dan met een oordeel over het vaccin AZD1222 van farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford. Als het oordeel positief is, gaat het naar de Europese Commissie, die beslist over toelating.

Over het vaccin is de laatste tijd veel te doen. De Europese Unie heeft voor dit jaar 400 miljoen doses AZD1222 besteld, waarvan er 11,7 miljoen naar Nederland zouden gaan. Voor eind maart zou AstraZeneca de eerste 80 miljoen doses moeten leveren, waarvan 4,5 miljoen aan Nederland. Tot woede van Brussel zegt de farmaceut nu slechts 31 miljoen doses te kunnen leveren. Dat zou komen door een haperende productie bij een fabriek in Wallonië.

Ook over de effectiviteit van het middel zijn twijfels ontstaan. De Duitse vaccintoezichthouder zegt dat het niet duidelijk is of het middel werkt bij 65-plussers, terwijl dat juist de meest kwetsbare groep is. Duitsland raadt daarom aan om het middel alleen toe te dienen aan mensen die jonger dan 65 zijn.

In Nederland komt de Gezondheidsraad binnenkort met een advies over het gebruik van AZD1222. De overheid wil het middel gebruiken om onder andere mensen van onder de 60 met medische klachten te vaccineren, evenals ggz-medewerkers en -cliënten.

Als het vaccin van AstraZeneca wordt toegelaten, is dit het derde middel op de markt. De vaccins van Pfizer/BioNTech en van Moderna zijn al goedgekeurd.