GGD wil stoppen met softwaresysteem vanwege datalek

De GGD’s gaan zo snel mogelijk stoppen met het softwaresysteem HPzone, dat gebruikt wordt voor het bron- en contactonderzoek. Dat zegt Ellis Jeurissen, landelijk portefeuillehouder bron- en contactonderzoek van de GGD’s vrijdag tegen NRC. De onthullingen over het datalek van de GGD gaven volgen Jeurissen de doorslag om zo snel mogelijk over te gaan naar een nieuw softwaresysteem.

‘We zijn op dit moment met man en macht aan het werken aan de overstap naar een ander, veel veiliger portaal”, aldus Jeurissen. Maandag onthulde RTL Nieuws dat miljoenen privégegevens van Nederlanders uit de coronasystemen van de GGD illegaal zijn verhandeld. Volgens Jeurissen zijn er inderdaad gestolen gegevens online aangeboden, al is volgens haar nog niet duidelijk hoeveel en of deze ook zijn aangekocht.

Volgens RTL Nieuws werd de GGD al maanden voor de datalek gewaarschuwd door eigen medewerkers over de kwetsbaarheden rondom de coronasystemen, deze zorgen zouden door leidinggevenden zijn weggewuifd. De Tweede Kamer wil volgende week in debat over de gebrekkige databeveiliging bij de GGD’s.