Kuipers: vaccineren kan veel sneller

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, denkt dat het vaccinatietempo flink opgeschroefd kan worden. Doordat zeven prikken in plaats van vijf uit een flacon gehaald kunnen worden, heeft Nederland volgens hem tot nu toe 700.000 vaccins, waarvan er 200.000 inmiddels zijn gebruikt. De rest kan binnen een week weggewerkt worden, zegt Kuipers in het programma Jinek.

‘Die 500.000 extra kun je heel snel doen. Dat kunnen de GGD’s doen, want die zijn daar helemaal voor opgeleid. De ziekenhuizen kunnen helpen. De huisartsen kunnen helpen”, aldus Kuipers. Gevraagd of dat binnen twee weken kan, antwoordt Kuipers: ‘nog veel sneller”, waarna hij aangeeft dat binnen een week zelfs 700.000 prikken gezet kunnen worden. En dat kan volgens hem ook bij de huidige vaccinatiestrategie, waarbij eerst de ouderen in verpleeghuizen en het personeel gevaccineerd worden.

Volgens Kuipers was de grootste beperkende factor voor het vaccinatietempo in de ziekenhuizen, waar 40.000 mensen zijn gevaccineerd, dat iedereen ‘een selfie’ wilde.