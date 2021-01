Frappant, Alain Verheij geeft ook een les in omhoogkijken

Aan het einde van zijn mooie bespreking van het boek Ode aan de verliezer van Alain Verheij (ND, 22 januari) schrijft Marinus de Jong: 'Verheij slaagt er dus goed in om die oude, soms versleten bijbelverhalen in een postchristelijke cultuur opnieuw relevant te maken. (...) Maar dat hij daarbij de blik van de westerse mens wel opzij, maar niet omhoog richt is een gemiste kans.'

Frappant dat Alain Verheij in zijn Quarantheologie (een theologietje voor elke coronadag) van ook vrijdag 22 januari schrijft: 'Als oplossing moet Mozes een slang van koper maken en die op een staak zetten. Die koperen slang heft Mozes in de lucht, en als je gebeten was en naar dat ding in de lucht keek, bleef je in leven. Het was een soort lesje in omhoogkijken: de mensen waren te veel bezig met wat er vroeger was, met wat er toch van hen moest komen, met de woestijn waar hun voeten nu in stonden, met hun eigen ontevredenheid - maar als ze omhoog leerden kijken, dacht God, kregen ze misschien wat meer hemels perspectief in hun donder.

Later zou Jezus zichzelf met die koperen slang vergelijken. Het bewijs dat oneliner-bijbell..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .