General Motors mikt op emissieloos wagenpark vanaf 2035

In 2025 wil GM wereldwijd dertig volledig elektrische modellen kunnen aanbieden. Eind dat jaar moet 40 procent van het aanbod in de Verenigde Staten elektrisch zijn. GM zegt elektrische auto’s in diverse prijsklassen te willen gaan maken. Ook wil het bijdragen aan het bouwen van de laadinfrastructuur.

GM trekt de komende vijf jaar 27 miljard dollar uit voor elektrische en zelfrijdende auto’s. Van dat geld wordt de batterijtechnologie verder ontwikkeld, maar ook fabrieken in Michigan en Tennessee uitgerust om er elektrische auto’s te kunnen maken. In Ohio moet ook een nieuwe fabriek komen waar batterijen gemaakt kunnen worden. De fabrieken in de VS en de rest van de wereld moeten op termijn ook hernieuwbare energie gaan gebruiken. Voor de coronapandemie uitbrak wilde GM nog 20 miljard dollar investeren in de omslag naar elektrisch.

GM zegt verder een handtekening te hebben gezet onder een klimaatovereenkomst van onder meer de Verenigde Naties. ‘General Motors schaart zich bij regeringen en bedrijven over de hele wereld die werken aan een veiligere, groenere en betere wereld”, zegt GM-topvrouw Mary Barra. ‘We moedigen anderen aan om dit voorbeeld te volgen en een aanzienlijke impact te hebben op onze industrie en op de economie als geheel.’ De aankondiging volgt op klimaatbesluiten van de kersverse president Joe Biden.