FDF eist schadevergoeding van Kaag wegens ‘laster’

Volgens hun juridische vertegenwoordiger hebben de boeren van FDF zich daar niet schuldig aan gemaakt en tast Kaag hen aan in ‘hun eer en goede naam”. Haar uitlatingen ‘ontberen een deugdelijke feitelijke onderbouwing”. Ze eisen daarom een schadevergoeding van 20.000 euro, binnen zeven dagen te voldoen, zo staat in een aangetekende brief aan de minister.

FDF is een actie begonnen tegen iedereen die zich in haar ogen schuldig maakt aan ‘lasterlijke smaad’ en ongefundeerde aantijgingen richting de boerenorganisatie. ‘Elke aandachtzoekende columnist of politicus die dat over de rug van FDF meent te kunnen doen, kan juridische stappen van FDF tegemoet zien”, schrijft de organisatie op de website. ‘FDF heeft zich bij elke door ons georganiseerde demonstratie en actie altijd aan de wettelijke voorschriften gehouden. Dat verwachten wij ook van de Nederlandse media of politici.’

Behalve Kaag heeft FDF naar eigen zeggen ook juridische actie ondernomen tegen AVROTROS en de Nederlandse staat naar aanleiding van een uitzending van Opsporing Verzocht en tegen de NRC in verband met een opiniestuk over boerenacties.