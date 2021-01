Streefbedrag van 10.000 euro voor nieuwe teststraat Urk behaald

Het streefbedrag van de doneeractie voor een nieuwe coronateststraat voor de GGD Flevoland op Urk is behaald. Er is in totaal 10.030 euro gedoneerd. De actie werd opgezet door jongeren in Urk nadat de teststraat afgelopen zaterdag afbrandde tijdens rellen tegen de avondklok.

Initiatiefnemer Jan Baarssen zette de actie maandag online ‘om buitenwonenden ook de goede kant van de Urker jeugd te laten zien”. Het geld is bedoeld om een nieuwe testlocatie op te zetten. De initiatiefnemer schrijft dat GGD Flevoland het ‘hartstikke fijn’ vindt dat de jongeren deze actie hebben opgezet.

In Urk gingen zaterdag tientallen mensen de straat op uit protest tegen de avondklok. Ze reden in ongeveer honderd auto’s luid toeterend over het haventerrein. De coronateststraat van de GGD bij het terrein werd in brand gestoken en raakte zwaar beschadigd. GGD Flevoland noemde de brand een ‘flinke klap in ons gezicht”.