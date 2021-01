Commissie: geen aanwijzing antisemitisme rechtenfaculteit Leiden

De driekoppige commissie onder leiding van de oud-president van de Hoge Raad Geert Corstens werd begin december aangesteld. Aanleiding was groeiende kritiek op hoogleraar Cliteur, die tot voor kort senator was van Forum voor Democratie en destijds promotor en mentor was van FVD-oprichter Thierry Baudet. Cliteur zou onvoldoende afstand hebben genomen van antisemitische geluiden binnen de partij. Onder studenten en medewerkers van de rechtenfaculteit leidde een en ander tot veel onrust.

Cliteur noemde de beschuldigingen begin december ‘grote, maar dan ook grote onzin’ en zei ervan overtuigd te zijn dat het onderzoek niets aan het licht zou brengen. De commissie onderschrijft dat nu na gesprekken met tientallen (oud-)promovendi en (oud-)medewerkers van de universiteit.

Bestuursvoorzitter Carel Stolker is blij met de uitkomst van het onderzoek. ‘Door het rapport zijn de zorgen over deze geruchten over antisemitisme weggenomen. Dat is heel belangrijk: allereerst voor de betrokken hoogleraar en de medewerkers van de afdeling, maar natuurlijk ook voor de medewerkers en studenten van de faculteit en van de universiteit.’