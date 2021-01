AkzoNobel maakt bod op Finse branchegenoot bindend

Verfmaker AkzoNobel is er nu zeker van dat het zijn Finse branchegenoot Tikkurila voor 1,4 miljard euro wil kopen. Na boekenonderzoek bij de overnameprooi heeft het Nederlandse concern een bindend bod uitgebracht. Eerder deze maand maakte AkzoNobel al bekend interesse te hebben in Tikkurila.

Met het bod ontketent AkzoNobel, bekend van merken als Flexa en Sikkens, een overnamestrijd met het Amerikaanse PPG. Dat laatste bedrijf bood onlangs 1,2 miljard voor Tikkurila. In 2017 probeerde PPG nog AkzoNobel in te lijven, maar die poging mislukte door verzet aan Nederlandse zijde.

Topman Thierry Vanlancker van AkzoNobel verklaart nu dat zijn bedrijf en Tikkurila een goede combinatie zouden vormen. In tegenstelling tot PPG hebben zij namelijk een ‘gedeeld Europees erfgoed”. Tikkurila is met een jaaromzet van 563,8 miljoen euro in 2019 een stuk kleiner dan het Nederlandse verfconcern, dat in hetzelfde jaar voor bijna 9,3 miljard euro aan verf en coatings verkocht.

AkzoNobel waarschuwt dat het nog lang niet zeker is dat de overname doorgaat. Zo moet eerst minstens 90 procent van de aandeelhouders van Tikkurila akkoord gaan met het bod en moeten toezichthouders instemmen met de samenvoeging.