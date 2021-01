Ministerie wil nieuw advies over tijd tussen prikken Pfizer

Het ministerie van Volksgezondheid wil ‘op de kortst mogelijke termijn’ advies van de Gezondheidsraad over het aantal weken dat tussen de eerste en de tweede inenting met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech moet zitten. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft de formulering van de bijsluiter aangescherpt. In de bijgewerkte versie wordt nu expliciet aangeraden de tweede dosis na drie weken toe te dienen.

Nederland heeft onlangs juist besloten het interval tussen de twee injecties op te rekken tot maximaal zes weken. Tot er een nieuw advies van de Gezondheidsraad ligt, houdt het ministerie vast aan die strategie, laat een woordvoerder donderdag weten.

Door meer tijd te laten tussen de twee prikken, kunnen in dezelfde tijd meer mensen een eerste keer worden ingeënt. In Nederland stelden het Outbreak Management Team (OMT) en de Gezondheidsraad twee weken terug in een gezamenlijk advies dat zij zich ‘kunnen voorstellen dat het uitstellen van de tweede vaccinatie met maximaal drie weken voordeel kan opleveren”.

In de eerdere versie van het EMA-standpunt stond dat ‘ten minste 21 dagen’ moeten zitten tussen de twee injecties die nodig zijn voor een adequate bescherming tegen Covid-19. Nu staat er heel duidelijk ‘3 weken”. Ook de fabrikant zelf raadt een interval van 3 weken aan.