Hoekstra: geen haast met eventuele bezuinigingen

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) staat niet te trappelen om al in de volgende regeerperiode te gaan bezuinigen om de overheidsfinanciën na de coronacrisis weer op orde te brengen. Maar hij blijft erbij dat hij bezuinigingen niet ‘tot in de eeuwigheid’ kan uitsluiten. ‘Daarvoor is er gewoon te veel onzeker.’

Hoekstra verdedigt in de Tweede Kamer de uitbreiding van het steunpakket voor ondernemers dat het kabinet vorige week aankondigde. De verlengde lockdown dwingt het kabinet opnieuw de portemonnee te trekken om bedrijven op de been te houden. Daardoor loopt de rekening van de coronacrisis voor de staatskas op tot boven de 60 miljard euro.

In een interview met BNR Nieuwsradio waarschuwde Hoekstra donderdag dat elke geleende euro uiteindelijk moet worden terugbetaald. Hij zei niet te kunnen uitsluiten dat daarvoor op de langere termijn bezuinigd moet worden. Met name de linkse oppositie in de Tweede Kamer is daar kritisch over en wil van de CDA-leider weten of hij al in de komende regeerperiode de broekriem weer wil aanhalen.

Fors investeren

Dat is niet het geval, verzekert Hoekstra. ‘Bij voorkeur doe je het überhaupt niet.’ De minister vindt dat het kabinet er verstandig aan doet om zo fors te investeren in behoud van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Die ‘ongekende en zeer onorthodoxe’ steunpakketten moeten ervoor zorgen dat de economie straks weer ‘als een tierelier’ gaat draaien. ‘Dat is uiteindelijk de beste manier om die overheidsfinanciën weer op orde te krijgen.’

Hoekstra vermoedt dat de kritische Kamerleden al van ‘het verkiezingselixer’ hebben gedronken. Zelf haalt hij evenwel ook uit naar PvdA’er Gijs van Dijk, omdat diens partij in het vorige kabinet harde bezuinigingen voor haar rekening nam. Die zorgden er dan wel weer voor dat het huidige kabinet in 2017 met gezonde overheidsfinanciën van start kon, zo pareert Van Dijk.