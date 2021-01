Aantal gevaccineerde Nederlanders stijgt tot ruim 200.000

Het dashboard maakt niet duidelijk hoeveel mensen inmiddels twee keer gevaccineerd zijn en voorlopig dus beschermd zijn tegen het coronavirus. Die herhaalprikken begonnen woensdag.

De meeste vaccins (140.205) zijn toegediend door de GGD’en. Dat is een toename van 11.894 ten opzichte van woensdag. Ziekenhuizen hebben inmiddels 46.416 prikken gezet, 6200 meer dan tot woensdag.

Tweede vaccinatieronde

Ziekenhuizen zijn woensdag begonnen met het hervaccineren van in totaal ongeveer 40.000 verpleegkundigen en artsen in de acute zorg, dus van intensive cares, spoedeisende hulpen, ambulances en coronavleugels. GGD’en verzorgen de tweede vaccinatieronde van medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen.

In de langdurige zorginstellingen, zoals verpleeghuizen en gehandicaptenopvang, zijn tot nu toe 16.829 bewoners ingeënt. Daar zijn afgelopen etmaal geen nieuwe cijfers over doorgegeven.

Daadwerkelijke aantal ligt hoger

Mogelijk ligt het getal dat op het dashboard wordt gepubliceerd iets achter op de werkelijkheid. ‘Het kan een paar dagen duren voordat een prik wordt gemeld. Het daadwerkelijke aantal gezette prikken ligt daarom hoger”, vermeldt de overheid erbij.

Op het dashboard staat ook vermeld hoeveel doses van de goedgekeurde vaccins Nederland in de komende zes weken verwacht geleverd te krijgen. Dat zijn er ruim 1,3 miljoen. Tot nog toe zijn twee vaccins goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie (EU) en dus ook in Nederland. Ze worden gemaakt door Pfizer/BioNTech en door Moderna. Voor een adequate bescherming zijn twee doses nodig. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt vrijdag met een oordeel over een derde vaccin, van AstraZeneca.