VVD blijft grootste partij ondanks toeslagenaffaire

De VVD blijft met 42 virtuele zetels de grootste partij in Nederland, ondanks de val van het kabinet-Rutte door de toeslagenaffaire. De PvdA wint twee zetels, omdat veel kiezers vertrouwen hebben in de nieuwe lijsttrekker Lilianne Ploumen, en zou nu op twaalf zetels uitkomen, zo blijkt uit de meest recente peiling van Kantar.

De PVV van Geert Wilders zakt verder weg ten opzichte van het begin van deze maand, aldus de onderzoekers. Een deel van de kiezers die in 2017 PVV stemden, weet nu niet op welke partij ze moeten stemmen. Het aandeel mensen dat het nog niet weet is ook iets gegroeid naar ongeveer een derde van het totaal aantal kiezers.

Meer dan zes op de tien Nederlanders (62 procent) vindt het terecht dat het kabinet is afgetreden wegens de toeslagenaffaire, aldus Kantar. Dat gevoel overheerst met name onder kiezers van de linkse partijen SP, GroenLinks en PvdA, maar ook kiezers van D66 en PVV denken zo. Ongeveer de helft van alle stemmers op SP en PVV acht minister-president Mark Rutte geheel verantwoordelijk voor de affaire. Van het gehele electoraat houdt 84 procent Rutte tenminste een beetje verantwoordelijk, maar zij wijten de affaire ook aan het bureaucratische systeem in Nederland.

Aan het onderzoek hebben 1203 Nederlanders van 18 jaar en ouder deelgenomen. Zij zijn steekproefsgewijs geselecteerd. Er is gepeild van 23 tot en met 26 januari.