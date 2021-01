OM eist 12 jaar cel tegen schoonzoon Klaas Otto

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de rechtbank in Breda twaalf jaar geëist tegen de 36-jarige Paul G. uit Bergen op Zoom. Justitie verdenkt de schoonzoon van No Surrender-oprichter Klaas Otto van het leiden van diverse criminele organisaties.

De meest beruchte is de organisatie die een lab bestierde in het Belgisch-Limburgse Eksel. Daar stierven in januari 2019 drie mannen van 22, 23 en 25 jaar uit Eindhoven en Valkenswaard. Daarnaast zou G. opdrachtgever zijn geweest voor labs in het Brabantse Esch en het Zeeuwse Rilland. Ook wordt hij verdacht van witwassen, het bezit van softdrugs en de export van synthetische drugs. ‘Wetende wat zich allemaal in Eksel afspeelde heeft hij toch weer jonge laboranten aangetrokken. Een ernstig gebrek aan normbesef’’, zei de officier.

Tegen acht anderen die bij de criminele organisaties betrokken waren eiste justitie tot zes jaar cel.

Telefoontaps

Paul G. heeft eerder deze week bij de rechtbank in Breda ontkend dat hij betrokken is geweest bij de drugslabs in Eksel en Esch. Hij bekende alleen dat hij had geïnvesteerd in Rilland. Daar kwam het om onduidelijke redenen niet tot productie, waardoor hem alleen de opslag van spullen voor een lab wordt verweten. G. reageerde hevig geëmotioneerd op de hoge eis. ‘Ik ga niet zitten voor iets wat anderen hebben gedaan. Ik heb niks gedaan. Ik heb er vertrouwen dat de rechtbank dat ziet.’

Het bewijs voor betrokkenheid bij de andere drugslabs haalde justitie uit geobserveerde ‘criminele ontmoetingen’, telefoontaps en anonieme tips. Het meest concreet was echter nog een appje van de vriendin van G., de dochter van Klaas Otto, aan haar schoonmoeder. Zij luchtte haar hart een halfjaar na de dood van de drie laboranten en schreef: ‘Ik weet zo veel en ik moet maar stil zijn. Kan ik je vertrouwen? Er zijn drie jongens dood door zijn toedoen!!!’

Tegen de mannen die verdacht worden van directe betrokkenheid bij het fatale drugslab is eerder bij de rechtbank in Den Bosch al tot vijf jaar cel geëist. Die zaak werd echter heropend om nog een getuige te horen.

Advocaten van de negen verdachten zullen vrijdag en volgende week nog pleiten. Wanneer de uitspraak in de zaak is, is nog niet bekend.