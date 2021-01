Duitsland wil grenzen dicht voor landen met veel coronamutaties

Het is de bedoeling dat het inreisverbod uit gebieden met een hoog risico nog deze week wordt geregeld. Verantwoordelijk minister Horst Seehofer van Binnenlandse Zaken wilde dat aanvankelijk Europees regelen, maar komt daar nu op terug. Steeds meer staten sluiten al hun grenzen. Ook in Duitsland is de vrees voor de besmettelijkere coronamutaties groot. Verder verwacht de Duitse regering op korte termijn geen Europese oplossing, luidt het in Berlijn.

