‘GGD wist al langer van privacyproblemen’

De GGD was al maanden geleden gewaarschuwd voor gaten in de bescherming van persoonsgegevens van mensen. RTL Nieuws heeft met medewerkers gesproken en meldt op basis daarvan dat intern was geklaagd over de problemen, maar dat daar niets mee is gedaan. Volgens de NOS konden medewerkers al sinds april alle gegevens van alle geteste personen delen.