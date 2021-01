‘Wetsvoorstel duwt sekswerkers illegale circuit in’

Een wetsvoorstel dat een verplichte registratie en vergunning behelst voor sekswerkers duwt een grote groep van deze mensen het illegale circuit in, stelt belangenorganisatie Soa Aids Nederland. Als ze niet voldoen aan de voorgestelde regels zijn ze strafbaar.

‘Dit zorgt ervoor dat zij niet langer toegang hebben tot goede (soa-)zorg en hulpverlening. Ook kunnen sekswerkers niet naar de politie als zij slachtoffer worden van dwang, geweld of uitbuiting”, aldus de organisatie. ‘Elke vorm van criminalisering van sekswerkers, van klanten of van dienstverleners pakt slecht uit voor de gezondheid, veiligheid en rechten van sekswerkers”, vervolgt Soa Aids.

De organisatie verbaast zich erover dat het demissionaire kabinet het Wetsvoorstel Regulering Sekswerk (WRS) woensdag heeft ingediend. ‘Ondanks aanhoudende kritiek van sekswerkers, de Raad van State, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en tal van maatschappelijke organisaties”.

Om een vergunning te krijgen, moet een ambtenaar eerst bepalen of een sekswerker ‘zelfredzaam’ genoeg is om sekswerk te doen. De legale leeftijd voor sekswerkers wordt verhoogd van 18 naar 21 jaar. ‘In de praktijk betekent dit dat veel sekswerkers zich niet kunnen registreren. Ze zijn bijvoorbeeld te jong, zijn volgens ambtenaren niet ‘zelfredzaam’ genoeg, hebben niet de juiste papieren, hechten om allerlei redenen aan hun privacy of vertrouwen niet hoe de overheid met hun persoonlijke gegevens omgaat”, aldus de belangenorganisatie.

Elke sekswerker die niet geregistreerd of in bezit van vergunning is, riskeert een boete van meer dan 20.000 euro.