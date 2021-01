McDonald’s houdt buiten VS last van coronamaatregelen

Fastfoodketen McDonald’s heeft in eigen land meer verkocht. De vergelijkbare verkopen, waarbij alleen naar vestigingen wordt gekeken die een jaar eerder ook al open waren, stegen in de Verenigde Staten in het vierde kwartaal met 5,5 procent. Internationaal had het bedrijf echter de nodige tegenwind. Door coronamaatregelen moesten de restaurants in verschillende landen weer geheel of gedeeltelijk dicht.

Ondanks enkele lichtpuntjes, zoals aantrekkende verkopen in het Verenigd Koninkrijk en Australië, drukten de coronamaatregelen op de resultaten van McDonald’s. Wereldwijd daalden de vergelijkbare verkopen in het slotkwartaal van 2020 met 1,3 procent. De omzet ging ruim 2 procent omlaag tot 5,3 miljard dollar en onder de streep bleef daar 1,4 miljard dollar van over. Dat was ruim 12 procent minder dan in het vierde kwartaal van 2019.

De maatregelen blijven in sommige landen voor problemen zorgen. Volgens McDonald’s geldt dat ‘in de meeste belangrijke markten buiten de VS”. Daarbij gaat het met name om landen waar weinig drive-thru-restaurants zijn. In de VS kon McDonald’s zijn hamburgers, frietjes en milkshakes onder meer aan de man blijven brengen omdat via de drive-thrus ‘contactloos’ verkopen mogelijk blijft.

Daarnaast zet McDonald’s in steeds meer landen in op technologie en bezorging van zijn fastfood. Ook heeft het bedrijf door middel van aanbiedingen in zijn app geprobeerd om klanten te trekken. Dit jaar wil McDonald’s een eigen loyaliteitsprogramma introduceren, maar details daarover ontbreken nog.