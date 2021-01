Russische oppositieleider Navalni blijft vastzitten

Navalni zit nu nog in voorarrest, maar riskeert een jarenlange gevangenisstraf. De autoriteiten arresteerden hem deze maand op een vliegveld in Moskou. Hij had maanden doorgebracht in Duitsland nadat hij was vergiftigd in zijn thuisland. Daar verwijten de autoriteiten hem nu dat hij zich in die periode niet heeft gehouden aan de voorwaarden van een voorwaardelijke gevangenisstraf.

De oppositieleider klaagde tijdens de beroepszaak dat hij maar beperkt contact mocht hebben met zijn advocaat. Hij zou sinds zijn aanhouding niet de mogelijkheid hebben gekregen om onder vier ogen te spreken met de jurist. De rechter besloot daarop om het duo vijf minuten via een videoverbinding te laten praten.

Onrust

De arrestatie van Navalni zorgt in Rusland voor onrust. Tienduizenden aanhangers gingen afgelopen weekend de straat op om de vrijlating van de prominente Kremlincriticus te eisen. De politie arresteerde toen naar schatting bijna 4000 mensen. Toch heeft de oppositie opgeroepen tot nieuwe protesten. Die moeten komende zondag worden gehouden, onder meer bij het hoofdkantoor van veiligheidsdienst FSB.

De demonstraties zijn de Russische autoriteiten een doorn in het oog. De politie heeft inmiddels meerdere bondgenoten opgepakt van Navalni. Het gaat onder anderen om de bekende activist Ljoebov Sobol, de vaste dokter van Navalni en de broer van de politicus, Oleg. Daarnaast zou ook een onderzoek zijn ingesteld naar oppositielid Leonid Volkov, omdat hij minderjarigen zou hebben aangemoedigd om mee te doen aan illegale straatprotesten.

Veiligheidstroepen vielen woensdag het appartement van Navalni in Moskou binnen. Ook doorzochten ze de woning waar de vrouw van de oppositieleider verbleef, melden zijn medewerkers. Die invallen houden naar verluidt verband met een onderzoek naar het overtreden van coronaregels tijdens de grote demonstraties.