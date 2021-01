Vier jaar cel voor dodelijke straatrace in Vlissingen

Een 28-jarige Rotterdammer is donderdag veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens het doodrijden van een vrouw in een rolstoelfiets in Vlissingen. Volgens de rechtbank in Middelburg heeft hij op 10 juni 2020 deelgenomen aan een straatrace, waarbij hij met 166 kilometer per uur heeft gereden op een weg waar maximaal 50 kilometer per uur is toegestaan. Het bij een fietsersoversteekplaats overstekende slachtoffer kon hij niet meer ontwijken.