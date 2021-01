Pakistaanse bedreiger Wilders: mijn woorden hadden geen betekenis

De Pakistaan Junaid I. die PVV-leider Geert Wilders met de dood bedreigde, zegt in hoger beroep dat hij de politicus niet iets aan wilde doen. Tegen het gerechtshof zegt hij donderdag dat zijn uitlatingen in een facebookvideo - waarin hij onder meer zegt dat hij zijn best zal doen om ‘deze hond, deze onbeschaafde naar de hel te sturen’ - niet als zodanig moeten worden opgevat. Ook chatgesprekken met mensen waarin hij spreekt over onthoofden en van het leven beroven, hadden geen betekenis. ‘Het was bij wijze van spreken. Ik kende die mensen niet en zei wat toen in mijn hoofd opkwam.’ Terugkijkend noemt hij dat ‘een beetje dom en kinderachtig gedrag”.

De verdachte werd in augustus 2018 aangehouden op het Centraal Station in Den Haag. Een dag ervoor plaatste hij op Facebook een filmpje waarin hij een aanslag aankondigt op Wilders of de Tweede Kamer. Aanleiding was de wedstrijd voor spotprenten over de profeet Mohammed die de PVV-leider had uitgeschreven. De video werd door 153.000 mensen gezien, 14.000 keer gedeeld; 31.000 mensen klikten op like.

I. werd in november 2019 veroordeeld tot een celstraf van tien jaar, vier jaar hoger dan het Openbaar Ministerie had geëist. De rechtbank achtte hem schuldig aan het beramen van een moord met een terroristisch oogmerk. I. is in beroep gegaan. Hij zegt dat hij alleen wilde demonstreren en de wedstrijd stoppen. Hij meent dat hij moet worden vrijgesproken of in ieder geval een lagere straf zou moeten krijgen.

Emotioneel

De Pakistaan, inmiddels met lang haar, zwierf al jaren door Europa toen hij over de wedstrijd hoorde. Daarop kwam hij naar Nederland toe. I. zegt dat hij emotioneel was toen hij het filmpje maakte. Hij zegt tegen het hof dat hij alleen maar steun wilde zoeken voor een demonstratie voor het parlementsgebouw, omdat de profeet werd beledigd. ‘Ik was in verwarring en wist ook niet wat goed of fout was. Ik dacht dat ik in Europa de vrijheid had om alles te mogen zeggen.”.

Wilders hoorde het relaas enkele uren aan in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam, waar hij vooraan op enkele meters afstand van zijn bedreiger zat. Wilders wilde geen slachtofferverklaring afleggen. De verdachte keek amper naar de politicus, die al eerder even aanschoof bij een zitting, maar niet zo dichtbij als donderdag. Tegen het hof zegt I. nu dat hij Wilders respecteert.

In Pakistan staat de doodstraf op belediging van de profeet. De verdachte zegt dat het altijd aan de rechters, de leider of de Staat is om dit uit te laten voeren. ‘Het is niet aan mij om iemand naar de hel te sturen.’