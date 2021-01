Zes jaar cel geëist tegen militair voor cocaïnesmokkel

Het OM heeft in hoger beroep zes jaar cel geëist tegen een militair die in juni 2019 geprobeerd heeft 72 kilo cocaïne te smokkelen vanuit Curaçao naar Nederland. De 35-jarige militair uit het Limburgse Helden, die ontkent iets met de smokkel te maken te hebben, was in augustus al veroordeeld tot zes jaar cel. Donderdag dient zijn hoger beroep bij de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem.

De drugs werden voor vertrek op de marinebasis Parera onderschept. De verdovende middelen zaten verstopt in zeecontainers, in drie plunjebalen en in een camelbag die in een legerkist lag. De containers worden gebruikt om militaire goederen en uitrusting naar Nederland te brengen. De militair had zijn spullen in juni 2019 ingeleverd om te laten verschepen en was de dag daarna naar Nederland gevlogen.