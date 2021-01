Links verbolgen over uitspraken Hoekstra over bezuinigingen

Oppositiepartijen GroenLinks en PvdA willen tekst en uitleg van minister van Financiën Wopke Hoekstra over diens uitspraken bij BNR Nieuwsradio over aanstaande bezuinigingen. De linkse partijen zijn verontwaardigd dat Hoekstra waarschuwt dat op de lange termijn bezuinigingen onvermijdelijk zijn. Ook de SP moet niets weten van de uitlatingen van de bewindsman.

Ondernemers die nauwelijks hun hoofd boven water houden, "krijgen zo een klap in het gezicht van de minister", vindt PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. "Juist na deze gezondheidscrisis moeten we gaan investeren in onze samenleving", aldus de sociaaldemocraat in een debat over de uitbreiding van het steunpakket. Vrijwel alle partijen vinden het goed dat er flink wordt geïnvesteerd in de economie, in plaats van bezuinigingen in tijden van crisis. Hoekstra's uitlatingen zijn volgens Van Dijk een "ouderwetse reactie van: de broekriem aanhalen, de tanden op elkaar".

Net als de PvdA is GroenLinks positief over de verruiming van de steun voor ondernemers. "Toch helpt het dan niet als de minister van Financiën op de ochtend van zo'n debat op de radio is en zegt: ja, er gaan wel weer bezuinigingen komen", zegt GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders. Op die uitspraken schudde Hoekstra vanaf het ministersvak zijn hoofd. "Het lijkt me dan goed als hij het uitlegt dat het niet de bedoeling is, want dat is wel het beeld dat wij kregen op basis van zijn verhaal", zei Smeulders daarop.

'Dit helpt niet'

SP'er Bart van Kent wil vragen of Hoekstra bereid is "iedereen dat laatste stukje in deze crisis verder te helpen". Veel partijen vrezen dat ondernemers vlak voor de eindstreep toch kopje onder gaan. "Het helpt niet dat de minister van Financiën zegt dat de zakken al bijna leeg zijn en dat er bezuinigingen moeten komen", moppert Van Kent in het debat.

Hoekstra was het duidelijk oneens met de opmerkingen uit de linkse oppositiepartijen. Bij BNR zei hij op donderdagochtend dat het een "fabeltje" is om te beloven dat bezuinigingen op termijn onnodig zijn. "Eerlijk is eerlijk: elke euro die je leent, moet je een keer terugbetalen", vertelde hij voorafgaand aan het debat.

Voor de verruiming van het steunpakket trekt het kabinet nog eens 7,6 miljard euro uit, kondigde Hoekstra vorige week aan. Vanaf het begin van de crisis heeft het kabinet aangegeven "diepe zakken" te hebben, en dat is ook gebleken. Omdat de coronamaatregelen strenger zijn en veel langer duren dan aanvankelijk werd verwacht, is het steunpakket inmiddels al goed voor meer dan 61 miljard euro.