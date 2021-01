Duitse weekcijfers coronavirus op laagste niveau in maanden

Duitsland boekt vooruitgang in de strijd tegen het coronavirus. Voor het eerst sinds eind oktober zijn in een week tijd minder dan 100 besmettingen op elke 100.000 inwoners vastgestelde.

Dat weekcijfer piekte in Duitsland op 22 december, toen het op 197,6 stond. Het staat nu op 98, meldt het Robert Koch Instituut, de Duitse tegenhanger van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Nederland telde in de afgelopen week 199,9 positieve tests op elke 100.000 mensen. De laatste keer dat dit weekcijfer onder de 200 was uitgekomen, was begin december. Nederland bereikte het hoogtepunt ook op 22 december. In een week tijd werd het coronavirus toen vastgesteld bij 472 op elke 100.000 Nederlanders.

Ook in Duitsland lockdown

De Duitse autoriteiten streven ernaar om het weekcijfer onder de 50 te krijgen. Ze stelden een lockdown in om dat te bereiken. Niet-essentiële winkels, horecazaken en scholen moesten eind vorig jaar op last van de overheid de deuren sluiten. Die beperkingen blijven in elk geval van kracht tot medio februari.

Duitsland heeft in totaal ruim 2,1 miljoen besmettingen gemeld. Er overleden bijna 55.000 patiënten aan het coronavirus. In Nederland is het coronavirus vastgesteld bij bijna 1 miljoen mensen, van wie iets minder dan 14.000 zijn overleden. Duitsland heeft bijna vijf keer zo veel inwoners als Nederland.