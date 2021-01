Koe stoot na kwart theelepel DSM-goedje fors minder methaan uit

Methaan is een krachtig broeikasgas: 1 kilo heeft hetzelfde effect als 28 kilo koolstofdioxide (CO2). Koeien maken het aan tijdens hun spijsvertering. Ze stoten vooral methaan uit door uit te ademen en te boeren. Een specifiek enzym speelt een sleutelrol in de methaanproductie doordat het CO2 en waterstof bindt. Zo ontstaat methaan. Het goedje van DSM onderdrukt het bewuste enzym en dat blijkt te werken.

De onderzoekers hebben het middel drie maanden uitgetest op de zogeheten Dairy Campus in Leeuwarden. Daar functioneerden 64 Holstein-Friesian koeien als proefkonijn. Het dieet van de koeien bepaalt hoe effectief het middel precies is. Hoe meer mais, des te beter het werkt.

Een koe die alleen kuilgras gevoerd krijgt, zoals in het noorden en westen van Nederland vaak het geval is, produceert afhankelijk van de precieze dosis Bovaer 27 tot 29 procent minder methaan. Bij een koe die voor 80 procent mais eet, zoals vaker voorkomt in het zuidoosten van het land, vermindert de uitstoot met 35 tot 40 procent.

DSM heeft nog goedkeuring nodig van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Pas als die oordeelt dat het veilig is om te gebruiken, mag het bedrijf het op de markt brengen.

Over de prijs wil DSM nog niets kwijt. Een woordvoerder benadrukt wel dat boeren die het gaan gebruiken ‘beloond moeten worden voor verduurzaming”. ‘We willen als consument dat het boerenbedrijf duurzamer wordt. Dat willen boeren zelf ook, maar er moet wel een verdienmodel achter zitten.’