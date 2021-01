Gelderland stopt miljoen euro in nieuwe herdenkingen

Delen van Gelderland speelden met name aan het eind van de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol. De provincie trok daarom ruim voor de 75-ste herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog vorig jaar al 16 miljoen euro uit voor honderden evenementen. Toen de coronacrisis uitbrak moesten ruim vierhonderd programmapunten worden geschrapt, waaronder het nationale bevrijdingsfeest in Wageningen op 5 mei.

Veel organisaties en gemeenten hopen hun evenement dit jaar alsnog te kunnen inhalen. De provincie heeft de toegezegde subsidie daarvoor daarom verlengd tot eind mei. De provincie besluit later of het gereserveerde geld nog langer beschikbaar blijft, nu het onzeker is of er in het voorjaar alweer iets georganiseerd kan worden. Gelderland wil later in het jaar in elk geval nieuwe herdenkingen met het accent op heden en toekomst, gerelateerd aan de geleerde lessen uit het verleden. ‘Het thema vrijheid blijft belangrijk en relevant”, aldus provinciebestuurder Peter van ‘t Hoog.