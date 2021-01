20 jaar cel voor dubbele liquidatiepoging bij Noordeloos

De voortvluchtige Gerel P. (37) is donderdag door de rechtbank bij verstek veroordeeld tot twintig jaar cel voor voor een dubbele moordpoging bij Noordeloos in 2016.

P. is naar het oordeel van de rechtbank zeer precies en planmatig te werk gegaan en heeft zich enkele maanden voorbereid. ‘Alles was erop gericht om beide slachtoffers op een geschikte plaats en op het juiste moment om het leven te brengen. Hij heeft ze voor dood achtergelaten.’

De rechtbank noemt het wonderbaarlijk dat beide slachtoffers het hebben overleefd. Een van de slachtoffers is door zijn hoofd geschoten, waarna nog drie keer op hem is geschoten. Het tweede slachtoffer is tweemaal levensbedreigend geraakt door kogels.

P. wist in 2017 uit de gevangenis in Suriname te ontsnappen en houdt zich sindsdien schuil voor politie en justitie. Hij was daarom niet bij zijn strafzaak aanwezig, een advocaat evenmin.