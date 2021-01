Pakistan moet verdachten moord Amerikaanse journalist vrijlaten

Het gaat onder meer om Ahmed Omar Saeed Sheikh, het vermeende brein achter het ontvoeren en doden van de Amerikaan. Pearl werkte voor de krant The Wall Street Journal toen hij in 2002 verdween in Karachi. Extremisten gaven later een video vrij waarin zijn onthoofding te zien was. De drie andere mannen die vrijkomen, worden gezien als handlangers.

Er ontstond vorig jaar al internationale ophef toen een rechtbank de doodstraf voor Sheikh omzette naar een lagere straf. Hij kon daardoor vrijkomen. Advocaten betogen dat hun cliënt als zondebok is gebruikt. De nabestaanden van Pearl houden vol dat de extremist wel degelijk een hoofdrol speelde bij de ontvoering en moord.

De familie van Pearl reageerde woest op het nieuws dat de vier mannen vrijkomen. Nabestaanden zeggen in een verklaring dat ‘de vrijlating van deze moordenaars’ journalisten en inwoners van Pakistan in gevaar brengt. Ze roepen de Amerikaanse regering op om in te grijpen.