Pfizer/BioNTech: ons vaccin werkt tegen nieuwe varianten

Pfizer en BioNTech zeggen dat hun vaccin ook werkt tegen de Britse en Zuid-Afrikaanse coronavarianten. ‘Kleine verschillen’ die zijn waargenomen tijdens onderzoek hebben waarschijnlijk niet tot gevolg dat het vaccin veel minder effectief is, melden de bedrijven in een gezamenlijke verklaring.

Het vaccin van Pfizer/BioNTech wordt sinds vorige maand gebruikt in de EU. Daar bestaat grote bezorgdheid over de nieuwe coronavarianten, die worden gezien als besmettelijker. Pfizer en BioNTech zeggen dat uit het onderzoek naar voren komt dat geen nieuw vaccin nodig is om nieuwe varianten van het virus te bestrijden.

De bedrijven benadrukken dat ze in gaten blijven houden hoe effectief het coronavaccin in de praktijk is. Ze zeggen in actie te zullen komen als dat nodig is.