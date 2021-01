WHO-team Marion Koopmans in Wuhan vertrokken uit quarantainehotel

De internationale experts die in China onderzoek doen naar de herkomst van het coronavirus, hebben twee weken na aankomst het hotel verlaten waar ze in quarantaine zaten. Het team van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stapte omstreeks 08.00 uur Nederlandse tijd op een bus en vertrok.

De onderzoekers arriveerden eerder deze maand in Wuhan, de miljoenenstad waar het virus voor het eerst opdook. Ook de Nederlandse viroloog Marion Koopmans maakt deel uit van het team. De experts konden na aankomst niet meteen veldwerk gaan doen, omdat ze eerst verplicht in quarantaine moesten.

Onderzoeker Peter Daszak deelde op Twitter foto’s van zijn hotelkamer in Wuhan. ‘Beetje verdrietig dat ik afscheid moet nemen van mijn ‘sportzaal’ en mijn ‘kantoor’ waar ik de afgelopen twee weken zat (hint: het is allemaal in dezelfde kamer)”, grapte hij op de berichtendienst. ‘Opvallend makkelijk om veertien dagen in quarantaine te zitten. Doordat er veel werk was vlogen de dagen voorbij. En dit is een erg prettig hotel.’

Onderzoek naar de herkomst van het coronavirus ligt politiek erg gevoelig. De VS hebben China verweten niet transparant te zijn geweest toen het virus om zich heen begon te grijpen. Het virus verspreidde zich over de wereld en heeft aan zeker 2,1 miljoen mensen het leven gekost. Wereldwijd zijn volgens cijfers van de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit meer dan 100 miljoen besmettingen vastgesteld.