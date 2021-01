Nieuw-Zeeland meldt meer besmettingen met Zuid-Afrikaanse variant

Nieuw-Zeeland heeft nog eens twee besmettingen vastgesteld met de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. Dat kon vermoedelijk om zich heen grijpen in een hotel waar reizigers in quarantaine zaten. Australië heeft uit voorzorg het quarantainevrije reizen voor reizigers uit de eilandenstaat voor nog eens drie dagen opgeschort.

De Nieuw-Zeelandse autoriteiten maakten afgelopen weekend ook al melding van een besmetting met de Zuid-Afrikaanse variant. Een Nieuw-Zeelandse vrouw testte positief na een maandenlang verblijf in Europa, waar ze ook Nederland had bezocht. Ze zat na terugkeer in haar thuisland in quarantaine in een hotel en testte daar herhaaldelijk negatief. Pas na vertrek bleek ze toch besmet te zijn met het virus.

De autoriteiten hebben nu ook twee andere besmettingen gelinkt aan het Pullman Hotel in Auckland. Er wordt uitgezocht hoe het daar mis kon gaan. ‘Het doet vermoeden dat er iets gebeurde in het Pullman waar deze mensen mogelijk met elkaar in contact zijn gekomen”, zei minister Chris Hipkins, die verantwoordelijk is voor de aanpak van het virus.

De nieuwe uitbraak is een tegenvaller voor Nieuw-Zeeland, dat internationaal wordt gezien als een succesverhaal. Het 5 miljoen inwoners tellende land heeft verspreiding van het virus zeer beperkt kunnen houden. Er overleden 25 patiënten en er zijn minder dan 2000 besmettingen gemeld. Er waren tot afgelopen weekend ruim twee maanden geen lokale besmettingen gemeld.

Nieuw-Zeelanders maken zich zorgen over de nieuwe besmettingen. De Zuid-Afrikaanse variant wordt gezien als extra besmettelijk. Bij testlocaties in Auckland liepen de wachttijden door de drukte weer flink op. Ook het nabijgelegen Australië vertrouwt het niet. Het quarantainevrije reizen vanuit Nieuw-Zeeland was al voor 72 uur opgeschort en dat wordt nu met nog eens drie dagen verlengd.