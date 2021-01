‘Crisis mag van jeugd geen verloren generatie maken’

De overheid moet snel de problemen aanpakken waar jongeren in de coronacrisis tegenaan lopen. De tijd van praten is voorbij, vindt Jongeren Denktank Coronacrisis. Met die boodschap overhandigt het samenwerkingsverband van jongerenorganisaties donderdag het adviesrapport ‘En nu.. daden!’ aan premier Mark Rutte.

De coronacrisis treft de jeugd onevenredig hard, stelt de denktank waar ook de Sociaal-Economische Raad (SER) bij betrokken is. Jongeren dreigen bijvoorbeeld te vereenzamen, ze lopen studievertraging op of slagen er niet in om een baan te vinden. Ook moeten ze belangrijke beslissingen zoals trouwen, gezinsvorming en de aankoop van een huis uitstellen. Daarnaast zijn veel jongeren bang dat een goede aanpak van klimaatproblemen langer op zich laat wachten, nu alle aandacht uitgaat naar de problemen op de korte termijn.

‘Wij jongeren willen geen verloren generatie worden”, benadrukt denktankvoorzitter Maurice Knijnenburg. Hij geeft aan dat zijn advies volledig losstaat van de vele rellen die afgelopen dagen plaatsvinden. Dat geweld van jeugdige relschoppers keurt hij ten zeerste af en heeft volgens hem ook niets te maken met zijn adviesrapport, waar duizenden jongeren al maanden mee aan de slag zijn.

Samen hebben ze onderzoek gedaan naar de gevolgen die jongeren ondervinden van de coronacrisis, en naar de mogelijkheden die jongeren zien om die gevolgen te repareren. Zo’n 2500 jongeren deden mee via een app, en zij deden duizenden suggesties om in actie te komen. Variërend van een soepelere omgang met studieschulden tot het financieel aantrekkelijker maken voor ondernemers om jongeren aan te nemen, bijvoorbeeld door meer gesubsidieerde werkervaringsplekken.

Knijnenburg moet wel erkennen dat de dreiging dat jongeren vereenzamen, zich in coronatijd niet zo makkelijk laat oplossen. Daar is in zijn ogen eigenlijk maar één remedie voor, en dat is zo snel mogelijk uit deze crisis te komen. Als de coronalockdown straks niet meer nodig is, kunnen jongeren elkaar weer gewoon opzoeken. ‘Jongeren zijn sociale dieren en willen graag bij elkaar zijn. Dat kun je niet zo goed door digitale alternatieve vervangen.’