AstraZeneca gaat 90 miljoen doses vaccin in Japan produceren

Hoofdkabinetssecretaris Katsunobu Kato vertelde verslaggevers dat de regering er veel belang aan hecht dat er coronavaccins in Japan worden geproduceerd. AstraZeneca werkt samen met de Japanse farmaceut Daiichi Sankyo en andere Japanse partners om het land 120 miljoen doses te leveren.

Onlangs kwam AstraZeneca nog hard in aanvaring met voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen omdat het bedrijf had aangekondigd minder vaccins aan Europese landen te kunnen leveren. In een interview met de Franse krant Le Figaro verzekerde de topman van het farmaciebedrijf dat het de vaccins niet elders tegen winst had verkocht. Inmiddels zouden de Europese Commissie en AstraZeneca weer op betere voet samenwerken.

Japanse media meldden eind vorige maand dat de regering plannen heeft om in februari te beginnen met het inenten van zo’n zorgmedewerkers die bij hun werk met Covid-patiënten in aanraking komen. Om de vaccinatiecampagne te doen slagen moet de regering veel scepsis onder de Japanse bevolking overwinnen. Volgens het medische vaktijdschrift The Lancet valt Japan in de groep landen waar het minste vertrouwen is in vaccins. Minder dan 30 procent van de Japanners zou overtuigd zijn dat vaccins veilig, belangrijk en effectief zijn.

Het land met 126,5 miljoen inwoners en een zeer vergrijsde bevolking is er tot dusver in geslaagd het aantal besmettingen en doden relatief laag te houden. Volgens de gegevens van de Johns Hopkins Universiteit is het longvirus in Japan vooralsnog bij 376.468 personen vastgesteld, van wie er 5387 overleden.