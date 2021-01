Hof begint alsnog aan hoger beroep bedreiger Wilders

Na twee dagen uitstel begint het gerechtshof donderdag aan het hoger beroep van de Pakistaan Junaid I., die van plan was PVV-leider Geert Wilders te vermoorden. De zitting zou dinsdag plaatsvinden, maar werd op het laatste moment afgelast in verband met corona. Wilders zal een deel van de behandeling bijwonen.

De voorzitter van het hof moest in quarantaine, omdat iemand in haar directe omgeving coronagerelateerde klachten had. Een test was negatief, zodat de voorzitter er zelf bij is, aldus een woordvoerster van het hof. Voor de zekerheid was een andere rechter zich al aan het inlezen in het dossier.

Verdachte I. werd in november 2019 door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van tien jaar. Aanleiding voor zijn moordplan was de wedstrijd voor spotprenten over de profeet Mohammed die de PVV-leider had uitgeschreven.

De Pakistaan werd in augustus 2018 aangehouden op het Centraal Station in Den Haag. Een dag ervoor plaatste hij op Facebook een filmpje waarin hij een aanslag aankondigt op Wilders of de Tweede Kamer. De video werd duizenden keren gedeeld.

De rechtbank achtte de man schuldig aan het voorbereiden van een moord met terroristisch oogmerk. De 28-jarige Pakistaan heeft altijd ontkend dat hij uit terroristisch oogpunt handelde. Hij noemt zichzelf vredelievend en was enkel emotioneel omdat Wilders de profeet beledigde.

De verdachte zwierf al jaren door Europa. In Frankrijk hoorde hij naar eigen zeggen over de wedstrijd en vertrok hij naar Nederland. Een dag na het plaatsen van het filmpje - waarin hij onder meer zegt dat hij zijn best zal doen om ‘deze hond, deze onbeschaafde naar de hel te sturen’ - werd hij aangehouden.

De straf die de rechtbank I. oplegde was flink hoger dan de zes jaar die het Openbaar Ministerie had geëist. Dat had volgens de rechter onder meer te maken met de ernst van de feiten en het herhalingsgevaar. I. ging tegen de veroordeling in hoger beroep bij het gerechtshof Den Haag. Dat houdt voor deze zaak zitting in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam.