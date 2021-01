Politie: beheersbare avond in Rotterdam, 25 aanhoudingen

De Rotterdamse politie spreekt van een ‘beheersbare avond’ in de stad en regio. In vergelijking met de afgelopen dagen deden er zich beduidend minder incidenten voor, aldus de politie, die ook woensdagavond met veel mensen op straat was in Rotterdam om rellen te voorkomen. 25 jongeren zijn aangehouden voor wat de politie ‘lichte feiten’ noemt, waaronder het niet kunnen tonen van een geldig identificatiebewijs en het overtreden van de coronamaatregelen.