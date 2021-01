Wall Street fors lager na opmerkingen Fed-baas Powell

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met stevige minnen de handel uitgegaan. Beleggers verwerkten het rentebesluit van de Federal Reserve en opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell dat de economische vooruitzichten erg onzeker zijn. Verder waren er resultaten van vliegtuigbouwer Boeing, softwareconcern Microsoft en koffieketen Starbucks, met nabeurs cijfers van de grote technologiebedrijven Apple, Facebook en Tesla.

De Dow-Jonesindex eindigde 2,1 procent in het rood op 30.303,17 punten. De brede S&P 500 zakte 2,6 procent tot 3750,77 punten en techbeurs Nasdaq daalde 2,8 procent tot 13.112,65 punten.

De Amerikaanse centrale bank hield zoals verwacht het monetair beleid onveranderd. In een toelichting zei Powell dat het economisch herstel van de coronacrisis aan het afzwakken is door het stijgende aantal besmettingen en nieuwe lockdowns. Volgens hem is er nog een lange weg te gaan en is het allerbelangrijkste voor de economie dat mensen gevaccineerd worden tegen het virus.

Boeing

Boeing leed vorig jaar een miljardenverlies en ging 4 procent omlaag. Zwaar getroffen luchtvaartmaatschappijen stelden door de crisis de levering van bestelde vliegtuigen uit of annuleerden orders volledig. Ook het aan de grond houden van de 737 MAX speelde het bedrijf parten.

Microsoft deed in het slotkwartaal van vorig jaar opnieuw goede zaken met zijn clouddiensten. Door een nieuwe golf van het virus in veel landen was er weer meer aandacht voor thuiswerken en -onderwijs. De vraag naar diensten van Microsoft steeg daardoor flink. Het aandeel won 0,3 procent.

GameStop

Starbucks leverde 6,5 procent in. De koffieketen had afgelopen kwartaal last van onzekerheid op de Amerikaanse thuismarkt en sluitingen van filialen in onder meer Europa. De maker van iPhones Apple verloor 0,8 procent in aanloop naar de cijfers. Socialmediabedrijf Facebook daalde 3,5 procent en de fabrikant van elektrische auto’s Tesla werd 2 procent lager gezet.

Verder hield de beursgekte van de afgelopen tijd rond de winkelketen voor computerspelletjes GameStop aan. Het aandeel sprong nog eens 138 procent omhoog. Een groep kleine beleggers verenigd via het onlineplatform Reddit jaagt de koers omhoog. Shortsellers, die speculeren op een koersdaling van GameStop, lijden daardoor zware verliezen.

De euro stond op 1,2103 dollar, tegen 1,2107 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 52,60 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 55,60 dollar per vat.