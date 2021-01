Nieuwe protesten in Polen tegen aangescherpte abortusregels

In steden in Polen zijn woensdagavond mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de aanscherping van de abortuswetgeving. Abortus in Polen is voortaan alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk nu de regering het vonnis van het Constitutionele Hof van drie maanden geleden dat abortus niet langer is toegestaan bij ernstige afwijkingen bij het ongeboren kind officieel maakt.

Honderden betogers trokken naar het gebouw van het hof in Warschau, waarna ze naar het hoofdkwartier van de conservatieve regeringspartij PiS gingen. Betogers zwaaiden met regenboogvlaggen en toonden teksten als ‘Dit betekent oorlog’ en ‘Vrije keuze, geen terreur’. Hier en daar brachten ze het verkeer tot stilstand. Elders in Polen waren vergelijkbare protesten, hoewel de coronaregels grote bijeenkomsten verbieden.

Het land met 38 miljoen inwoners heeft al een van de strengste abortuswetten in Europa. Abortus is nu alleen nog toegestaan als de geboorte een gevaar voor de gezondheid van de moeder is of als de zwangerschap een gevolg is van incest of verkrachting.

Protesten

In oktober en november werd massaal geprotesteerd in de hoofdstad Warschau en andere steden. De politie gebruikte knuppels en traangas tegen de betogers.

Vorig jaar werden in Poolse ziekenhuizen 1100 abortussen uitgevoerd, vrijwel allemaal op grond van de juridische basis die nu is weggevallen. Vrouwengroepen schatten dat jaarlijks 200.000 Poolse vrouwen zich illegaal laten behandelen voor een ongewenste zwangerschap, al dan niet in eigen land.