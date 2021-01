Zuid-Afrika verwacht 1 februari eerste miljoen coronavaccins

Het door Covid-19 zwaar getroffen Zuid-Afrika hoopt op 1 februari de eerste lading coronavaccins te ontvangen. Minister van Gezondheid Zweli Mkhize zei woensdag dat het om 1 miljoen vaccins van AstraZeneca gaat. Ze zijn in India gemaakt en bestemd voor medewerkers in de gezondheidszorg.

Voordat gevaccineerd kan worden moeten er nog enkele procedures worden doorlopen, inclusief de kwaliteitsborging van de vaccins. Mkhize verwacht dat die tussen de tien en veertien dagen in beslag nemen. ‘Daarna kunnen de vaccins over de provincies worden verspreid.’

In Afrika is Zuid-Afrika het zwaarst getroffen land met ruim 1,4 miljoen besmettingen. Het coronavirus heeft er ruim 41.000 levens geëist. Later in het jaar verwacht Zuid-Afrika nog miljoenen coronavaccins.