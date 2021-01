Biden en Japanse premier: Korea moet kernwapenvrij worden

Bidens voorganger Trump heeft tevergeefs geprobeerd het regime in Noord-Korea ervan te overtuigen afscheid te nemen van zijn nucleaire wapens. Biden sprak in november al met Suga en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en liet toen weten dat hij wil blijven werken aan een oplossing voor de nucleaire ambities van het stalinistisch geregeerde Noord-Korea. Hij sprak toen de wens uit dat hierover snel een top wordt georganiseerd.

Biden bevestigde aan Suga dat de VS vierkant blijven staan achter het bilaterale verdrag waarin Japan en de VS hebben bezworen elkaar te hulp te schieten als een van de twee wordt aangevallen. In dat verband kwam ook China ter sprake. Japan en China hebben een conflict over de door Tokio bestuurde Senkaku-eilanden, in China Diaoyu-eilanden genoemd.

Biden en Suga spraken ook af samen te werken bij het bestrijden van de coronapandemie en de klimaatverandering.