Noorwegen sluit grenzen voor niet-inwoners

‘In de praktijk zal de grens dicht zijn voor iedereen die niet in Noorwegen woont”, aldus de premier. Alleen medisch personeel uit sommige landen mogen het land nog in. De meeste arbeidsmigranten zijn voorlopig niet welkom. De inreisbeperkingen worden over twee weken opnieuw bekeken.

Noorwegen kondigde zaterdag een lockdown aan voor de hoofdstad Oslo en de regio daaromheen na een uitbraak van de Britse variant van het coronavirus in een bejaardenhuis ten zuiden van Oslo. Zweden sloot een dag later de grens voor bezoekers uit Noorwegen.

Het aantal nieuwe besmettingen in Noorwegen is overigens aan het dalen, zei de premier.