Filmfestival Cannes doorgeschoven naar juli

Het filmfestival in Cannes wordt gehouden van 6 tot en met 17 juli, maakte de organisatie woensdag bekend. Het prestigieuze festival in Zuid-Frankrijk stond oorspronkelijk gepland voor mei, maar het bleek vanwege de coronacrisis niet mogelijk het dan door te laten gaan.

Vorig jaar vond een afgeslankte digitale editie plaats in juni. Daarnaast werd in oktober een klein alternatief festival georganiseerd. Het festival is slechts één keer afgelast, in 1939. Het trekt normaliter zo’n 45.000 mensen.