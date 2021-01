Londen neemt nieuwe maatregelen om reizen te ontmoedigen

De Britse regering neemt nieuwe maatregelen om reizen tijdens de coronapandemie te ontmoedigen. Mensen die het land willen verlaten, moeten in een verklaring uitleg over de noodzaak van hun reis gaan geven. ‘Het is duidelijk dat er nog steeds elke dag te veel mensen ons land binnenkomen of verlaten”, zo verdedigde minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel de maatregel woensdag.