Dankbare burgemeesters: Laat openbare orde over aan de politie

‘Laat de bewaking van de openbare orde over aan de politie. Die is daar als enige toe uitgerust. Hulp kun je het beste bieden door mensen in je omgeving tot rust te manen en door opruiende info door te geven”, vindt Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Net als sommige andere ambtsgenoten is hij dankbaar met de aangeboden hulp de afgelopen dagen van voetbalsupporters in de strijd tegen rellen in hun steden, maar hij wijst ook op het gevaar dat dit met zich meebrengt.

Bruls is ook voorzitter van het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio, maar het beraad heeft geen gezamenlijk standpunt over hulp tegen relschoppers, die de afgelopen dagen is aangeboden uit hoeken van onder meer voetbalsupporters en boeren.

Bruls is wel dankbaar voor de aangeboden hulp, zegt hij. Ook zijn college Annemarie Penn-te Strake van Maastricht zwaait de ruim honderd MVV-supporters die dinsdagavond door haar stad trokken woensdag lof toe op de regionale zender L1. ‘Het is fantastisch als inwoners van onze stad laten horen en zien dat ze het niet accepteren als onze stad wordt bedreigd door relschoppers. Hartstikke tof dat ze dat signaal hebben afgegeven op een rustige manier. Het mag natuurlijk geen knokploeg worden, dat moet ook duidelijk zijn voor iedereen.’

Waardering

Bruls vindt dat ook: ‘Publiek optreden, hoe goed bedoeld ook, kan averechts werken, omdat het verwarring op straat veroorzaakt. Daar heeft de politie dan weer last van”, zegt hij. Burgemeesters die aanbiedingen kregen van boeren die met trekkers stadscentra wilden afgrendelen reageren vergelijkbaar. ‘Je maakt je ook schuldig aan strafbaar gedrag als je betrokken raakt bij de rellen”, aldus burgemeester Mark Boumans van Doetinchem, die het gebaar op zich waardeerde.

Meer burgemeesters spreken hun waardering uit. ‘Complimenten aan iedereen die heeft bijgedragen om de rust in Deventer te bewaren”, twitterde Ron König, burgemeester van Deventer. König noemde in een tweet speciaal de zogenoemde B-side, de harde kern van Go Ahead Eagles. ‘Dank zeker ook aan @EaglesBSide die iedereen opgeroepen heeft om weg te blijven uit de binnenstad. Dat heeft zeker ook geholpen gisteravond.’

In diverse grote steden deden fans van voetbalclubs de afgelopen avonden pogingen om ernstige vernielingen in hun stad te voorkomen. Naast Deventer en Maastricht gebeurde dat onder andere ook in Breda en Den Bosch, waar voetbalsupporters zich onderscheidden van relschoppers door oranje hesjes te dragen. Emile Roemer, burgemeester van Alkmaar, roemde de houding van AZ-supporters die onder begeleiding van een wijkagent hun stad beschermden. ‘In samenwerking met de politie heeft deze groep slechts gebruik gemaakt van de bevoegdheden die hun zijn gegeven. Er werd gewoon een duidelijk statement gemaakt: van andermans spullen blijf je af. De sociale controle mag best een beetje terugkomen”, zei Roemer tegenover NH Nieuws.