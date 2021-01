AstraZeneca en Brussel gaan toch gesprek over vaccins aan

Farmaceut AstraZeneca, de Europese Commissie en vertegenwoordigers van de 27 lidstaten vergaderen woensdagavond toch over de problemen met de levering van Covid-19-vaccins door het Brits-Zweedse bedrijf. Volgens een commissiewoordvoerder heeft AstraZeneca ‘laten weten’ alsnog mee te doen aan de videobijeenkomst. Eerder woensdag zegde het bedrijf per e-mail af.

Het crisisoverleg is een vervolg op gesprekken maandag in de zogeheten Steering Board waar het bedrijf volgens EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) onvoldoende opheldering gaf over de door AstraZeneca aangekondigde vertraging bij de levering van vaccins, als het middel eenmaal is goedgekeurd. Dat zou vrijdag kunnen gebeuren.

Volgens EU-bronnen doet één vertegenwoordiger van het bedrijf mee in de Steering Board. De commissie wil volgens ingewijden in Brussel onder meer weten of de farmaceut doses aan landen buiten de EU heeft verkocht die volgens Brussel waren gereserveerd voor de EU.