OM eist boete tegen Walibi voor ongeluk met kart

Het OM eist een geldboete van 60.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen Walibi voor een ongeluk op de kartbaan in 2018. Op 5 mei van dat jaar raakte een 13-jarig meisje ernstig gewond toen haar lange haren verstrikt raakten in de roterende delen van de kart waarin ze zat.

‘Het ongeluk was voor mij heel erg traumatisch”, zei het slachtoffer woensdag in de rechtbank in Amsterdam over het ongeluk, waarbij haar hoofdhuid losliet. Ze kampt bijna drie jaar later nog steeds met de gevolgen van het incident. Ze hield littekens over aan de operatie en ontwikkelde een angststoornis.

Na het ongeluk werd de attractie op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gesloten. Volgens het OM is Walibi schuldig aan zware mishandeling. De officier van justitie verwijt Walibi dat de instructies onvoldoende waren en dat een cruciale afschermkap op de kart ontbrak.

Veiligheid voorop

Walibi ontkent dat de instructies tekortschoten en benadrukt dat de karts gekeurd waren. Veiligheid staat voorop in het park, zei de directeur woensdag in de rechtbank in Amsterdam. Bij de kartbaan dienen drie medewerkers erop te letten dat de parkbezoekers hun haar in een knot doen. Dat is ook bij het slachtoffer gebeurd, maar volgens het OM onvoldoende.

Rijden zonder helm op de kartbaan in Walibi was toegestaan, omdat de snelheid van de karts zijn begrensd.