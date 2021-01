Londense betogers gaan ondergronds bij stadspark

Milieuactivisten zeggen een groot tunnelwerk te hebben aangelegd onder een stadspark in de Britse hoofdstad Londen. Ze hebben zich daar verschanst uit protest tegen plannen om een hogesnelheidsspoorlijn aan te leggen. ‘Ze zijn bereid net zo lang ondergronds te blijven als nodig is om HS2 te stoppen”, aldus actiegroep HS2 Rebellion in een verklaring.