Europese Commissie wil dat AstraZeneca contract openbaar maakt

De Europese Commissie dringt er bij farmaceut AstraZeneca op aan het contract dat het bedrijf met de EU heeft afgesloten over de levering van coronavaccins openbaar te maken. Dat heeft een commissiewoordvoerder bevestigd. Volgens juristen is toestemming van het Brits-Zweedse bedrijf nodig omdat de commissie contractbreuk zou plegen als zij het zelf vrijgeeft. Brussel heeft een vertrouwelijkheidsclausule getekend, maar wil transparantie.

De druk vanuit Brussel om het contract vrij te geven neemt toe, vooral omdat de commissie de afspraken over levering anders interpreteert dan het bedrijf zelf. Door problemen bij de productie heeft AstraZeneca aangekondigd in het eerste kwartaal minder dan beloofd te kunnen leveren.

De commissie, die 336 miljoen euro aan Europees belastinggeld opzij heeft gezet (maar het volledige bedrag nog niet heeft uitgekeerd) om 400 miljoen doses van AstraZeneca veilig te stellen, vindt dat de EU-burgers recht hebben op openheid over het contract, en ook over de redenen waarom de levering vertraging oploopt als het eenmaal is goedgekeurd.

Het vaccin is nog niet goedgekeurd voor toelating op de Europese markt. Een besluit van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) daarover zou deze week kunnen vallen.